ND Mais |Do R7

Descubra como se inscrever no Enem 2024 até esta sexta-feira! O prazo para se inscrever no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi prorrogado até esta sexta-feira (14). Um tutorial do...

Alto contraste

A+

A-

O prazo para se inscrever no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi prorrogado até esta sexta-feira (14). Um tutorial do MEC (Ministério da Educação) ensina o passo a passo para os estudantes garantirem sua inscrição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O que é síndrome de Guillain Barré, doença autoimune e rara de Reynaldo Gianecchini

• Diego Stecanela lança novo single e reúne grandes figuras da música em show no CIC nesta quinta

• Enem 2024: tutorial ensina como fazer a inscrição até esta sexta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.