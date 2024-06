Descubra mais sobre a ketamina, substância envolvida na morte de Djidja

ND Mais |Do R7

O mistério sobre a morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, ganhou um novo capítulo. Depois que o corpo da jovem de 32 anos foi encontrado na casa em que morava, na última terça-feira (28), a Polícia Civil do Amazonas investiga se Djidja sofreu uma overdose por ketamina – droga sintética veterinária – que teria sido usada durante os rituais do grupo religioso "Pai, Mãe, Vida", organizado pela família da ex-sinhazinha.

