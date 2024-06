ND Mais |Do R7

Descubra o sabor único do Churrasquim no coração de Floripa Mais uma vez, o Churrasquim está no Festival Floripa Gourmet com as delícias preparadas pelo Chef Murilo Ortiz. Para esta edição,...

Mais uma vez, o Churrasquim está no Festival Floripa Gourmet com as delícias preparadas pelo Chef Murilo Ortiz. Para esta edição, a casa traz como prato principal o Tornedor de Mignon com Purê de Batata Baroa e Alho-Poró Grelhado. A casa, no Centro, atrai visitantes que gostam de carne assada, especialmente preparada.

