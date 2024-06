ND Mais |Do R7

Descubra os sabores tropicais de Pomerode no Festival Gastronômico A 18ª edição do Festival Gastronômico de Pomerode está chegando e os pratos inéditos deste ano já foram anunciados. Unindo a cozinha...

A 18ª edição do Festival Gastronômico de Pomerode está chegando e os pratos inéditos deste ano já foram anunciados. Unindo a cozinha alemã com sabores tropicais, o tema deste ano desbrava os ingredientes brasileiros encontrados pelos europeus no século XIX.

