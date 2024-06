Descubra os segredos do Arrombassi Restaurante no Ribeirão da Ilha O Arrombassi Restaurante já é conhecido do público do festival Floripa Gourmet pelas delícias preparadas pelo Chef Anderson Rosa....

O Arrombassi Restaurante já é conhecido do público do festival Floripa Gourmet pelas delícias preparadas pelo Chef Anderson Rosa. É um casarão de aproximadamente 220 anos na via gastronômica do Ribeirão da Ilha, decorado com o tema náutico e dizeres manezinhos. Chamam atenção as paredes feitas de pedras e ossos de baleia e as características da arquitetura açoriana.

