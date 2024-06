ND Mais |Do R7

Descubra por que Jaraguá do Sul é considerada a cidade mais segura do Brasil Jaraguá do Sul é uma das cidades catarinenses que mais tem destaque na segurança pública. O Atlas da Violência consagrou a cidade...

Jaraguá do Sul é uma das cidades catarinenses que mais tem destaque na segurança pública. O Atlas da Violência consagrou a cidade do Norte de Santa Catarina como a mais segura do Brasil a partir da análise da taxa de homicídios cometidos a cada 100 mil habitantes.

