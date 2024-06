ND Mais |Do R7

Descubra quando começa o inverno em 2024 Nesta semana, o inverno de 2024 começa oficialmente às 17h51 do dia 20 de junho, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet...

Nesta semana, o inverno de 2024 começa oficialmente às 17h51 do dia 20 de junho, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diferente do que muitos livros didáticos indicam, o início da estação não será no dia 21 de junho.

