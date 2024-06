ND Mais |Do R7

Diretora da EDP destaca energia nuclear como solução para transição energética no Brasil

Há décadas, a energia nuclear tem sido uma importante fonte de energia em todo o mundo. Tem sido, inclusive, considerada por muitos países como uma aposta para atender às necessidades de mudança a partir da transição energética. Isso porque é uma eletricidade de baixo carbono. As usinas nucleares emitem pouco dióxido de carbono, um dos principais causadores do efeito estufa. No Brasil, há grandes reservas de urânio, o que permitiria aumentar a exploração e os investimentos, assim como faz a França, de onde veio Marie-Agnès Berche.

