Empresário da construção civil de Floripa sofre AVC em evento social

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Foto de Walter Koerich

Waltinho Koerich, principal empresário da construção civil em Floripa, estreava na Feijoada do Cacau sábado passado em um camarote com familiares e amigos no P12, quando sentiu-se mal, mas teve a sorte que num dos camarotes ao lado, do PC, estavam três médicos, o geriatra Ricardo Simas, e os cardiologistas Marcus Maciel e Marcelo Harada. Waltinho sofreu um AVC. Mas foi e está sendo tratado da melhor forma e deve sair sem sequelas. Teve uma arritmia cardíaca que o levou a um quadro de ataque isquêmico transitório, foi imediatamente para o hospital Baia Sul onde conseguiram desobstruir um pequeno coágulo que foi para o cérebro devido a arritmia. De cinema. Waltinho zerado. Arritmia que poderia causar um derrame cerebral gravíssimo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• ‘Casal do tráfico’ conhecido por ‘aterrorizar’ comerciantes de bairro de Florianópolis é preso

• Principal empresário da construção civil de Floripa sofreu um AVC na Feijoada do Cacau

• Bafo nunca mais! Remédio caseiro acaba com as bolinhas brancas que fedem a boca



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.