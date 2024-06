Empresário do ramo de arroz falece em Criciúma aos 87 anos

ND Mais |Do R7

Empresário Mário Matiola morre em Criciúma aos 87 anos.

Nesta segunda-feira (17), veio a notícia da morte do empresário do ramo de arroz, Mário Matiola, com 87 anos. Mário é velado na Capela do Cemitério São Luiz, em Criciúma, e seu sepultamento acontece às 16 horas.

