Entrevista exclusiva: Gilmar Dal Pozzo fala sobre seu trabalho no Avaí

O treinador Gilmar Dal Pozzo concedeu uma entrevista "coletiva" no Programa Clube da Bola, no último sábado, na NDTV. O técnico do Avaí falou sobre o seu trabalho no clube, as suas opções e o aproveitamento da base do estádio da Ressacada. Clique no vídeo e veja a boa entrevista do Gilmar Dal Pozzo que vem realizando um grande trabalho no comando do time azurra. Durante a semana, vamos comentar aqui na coluna digital e coluna impressa do ND mais detalhes deste bate-papo.

Vídeo: A entrevista exclusiva do Gilmar Dal Pozzo no Clube da Bola.

