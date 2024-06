Escândalo no Congresso Nacional: líder da direita favorece operadores do PCC em outros Estados Após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ter pontuado a existência do PCC no mercado de combustíveis,...

Após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ter pontuado a existência do PCC no mercado de combustíveis, surgiu uma grande mobilização do Congresso Nacional para aprovar medidas que estanquem a lavagem de dinheiro da facção no mercado de combustíveis. Porém algo chamou atenção dos seus pares: um grande líder da direita vem buscando, nos últimos dias, abrir novas oportunidades para os operadores do PCC em outros Estados, além do paulista. A equação fica assim: enquanto o Congresso Nacional trabalha no combate ao crime organizado, mas algumas “ovelhas negras” dentro do próprio Parlamento atuam em prol do crime organizado.

