ND Mais |Do R7

Estado planeja vender área nobre de Florianópolis; Direto do Campo deve desocupar terreno Após décadas de um impasse jurídico, o terreno de aproximadamente 10,5 mil m² na rua Rui Barbosa, via marginal da avenida Beira-...

Alto contraste

A+

A-

Após décadas de um impasse jurídico, o terreno de aproximadamente 10,5 mil m² na rua Rui Barbosa, via marginal da avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, onde fica o Direto do Campo, será negociado pelo governo do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Bombeiros resgatam coruja presa em linhas de pipa no Centro de Florianópolis

• Figueirense tem apenas 4 remanescentes de derrota para o São Bernardo em 2023

• Estado planeja vender área nobre de Florianópolis; Direto do Campo deve desocupar terreno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.