Estudantes do Enem têm direito a R$ 200; saiba como retirar

O programa Pé-de-Meia é um incentivo do governo federal para estudantes da rede pública concluírem o ensino médio. Quem já se inscreveu no Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) poderá sacar o pagamento de R$ 200.

