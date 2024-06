ND Mais |Do R7

Evento imperdível para os amantes de café em Palhoça Com feira de cafés, workshop sobre o universo da bebida, degustação de produtos, batalha de baristas e atração musical, o Coffee...

Com feira de cafés, workshop sobre o universo da bebida, degustação de produtos, batalha de baristas e atração musical, o Coffee Lovers Bistek ocorre nos dias 21 e 22 de junho, no estacionamento do Bistek Palhoça.

