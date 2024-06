Expectativas para o Avaí no confronto contra o Guarani No confronto desta noite, às 21h na Ressacada, diante do Guarani, o Avaí entra em campo com a obrigação da vitória para cumprir dois...

Alto contraste

A+

A-

No confronto desta noite, às 21h na Ressacada, diante do Guarani, o Avaí entra em campo com a obrigação da vitória para cumprir dois objetivos: se manter no G4 no Campeonato Brasileiro da Série B e provar que empate frustrante para a torcida na última rodada diante da Chapecoense foi um acidente de percurso na recuperação da equipe na competição após a chegada do treinador Gilmar Dal Pozzo. Mas para reagir, o time azurra vai precisar jogar mais do que jogou no último jogo, até porque o time paulista vai querer repetir o que fez a Chape. E cabe aos atletas do Avaí, sob o comando do professor Dal Pozzo desatar esse nó defensivo para sair de campo vencedor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Corupá confirma segundo caso da ‘febre do maruim’

• Fotojornalista de Chapecó faz exposição fotográfica: ‘Frestas’

• Grupo de mulheres que repassava notas falsas de R$ 200 em lojas de SC é preso em Palhoça



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.