ExpoSuper 2024: Maior feira de negócios do varejo em Balneário Camboriú A 35ª edição do ExpoSuper começa nesta terça-feira (18) em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, com a expectativa...

A 35ª edição do ExpoSuper começa nesta terça-feira (18) em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, com a expectativa de receber 25 mil visitantes. O evento é a maior feira de negócios e convenção do varejo de Santa Catarina e acontece até esta quinta-feira (20).

