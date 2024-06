ND Mais |Do R7

Feira Bem Casados 2024: um evento imperdível em Chapecó A Feira Bem Casados, maior evento wedding de Santa Catarina, acontece no Parque da Efapi em Chapecó, de 21 a 23 de junho, das 13h...

A Feira Bem Casados, maior evento wedding de Santa Catarina, acontece no Parque da Efapi em Chapecó, de 21 a 23 de junho, das 13h às 21h. A feira é um marco na conexão entre noivos, debutantes, formandos e organizadores de eventos com os melhores fornecedores da região, oferecendo uma oportunidade única para conhecer, planejar e fechar negócios com condições especiais.

