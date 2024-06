ND Mais |Do R7

Festival Audiovisual Latino-Americano em São Francisco do Sul Os apaixonados por cinema do Norte de Santa Catarina poderão aproveitar um festival especial para apreciar diversas obras cinematográficas...

Alto contraste

A+

A-

Os apaixonados por cinema do Norte de Santa Catarina poderão aproveitar um festival especial para apreciar diversas obras cinematográficas. A 3ª edição do Fala São Chico (Festival Audiovisual Latino-Americano) será realizada entre os dias 19 e 22 de junho em São Francisco do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Festival Audiovisual Latino-Americano será realizado em cidade de SC; veja programação gratuita

• Agricultura de SC leva 40 empreendimentos rurais para a Exposuper 2024

• Emergência do Hospital Governador Celso Ramos recebe obras de ampliação e reforma



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.