Fibromialgia: Lei reconhece doença como deficiência em SC

A fibromialgia foi reconhecida como uma deficiência por meio de uma lei aprovada, em Santa Catarina. Com isso, o público diagnosticado com a doença passa a ter garantido os mesmos direitos que os PCDs. A decisão consta em lei sancionada e publicada no DOE (Diário Oficial do Estado), na terça-feira (11).

