ND Mais |Do R7

Florianópolis: a capital mais segura do país, mas entre as cidades mais violentas de SC Florianópolis é a capital mais segura do país, segundo dados do Atlas da Violência 2024 - um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa...

Alto contraste

A+

A-

Florianópolis é a capital mais segura do país, segundo dados do Atlas da Violência 2024 - um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) - divulgado nesta terça-feira (18). Em contrapartida, a capital catarinense figura entre as cidades mais violentas do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Consumir ovos todos os dias faz bem? Estudo em grande escala faz descoberta surpreendente

• Florianópolis lidera capitais mais seguras do país, mas fica entre cidades mais violentas de SC

• A proposta da Arteris que pode mexer com a BR-101 e a BR-116 em Santa Catarina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.