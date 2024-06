ND Mais |Do R7

Florianópolis em alerta: número de homicídios mais que dobra em 2024 O número de homicídios em Florianópolis mais que dobrou na comparação das mortes entre janeiro e maio de 2024, com o mesmo período...

O número de homicídios em Florianópolis mais que dobrou na comparação das mortes entre janeiro e maio de 2024, com o mesmo período de 2023. Ao todo, 20 pessoas foram mortas na Capital desde o início do ano, o maior número do Estado.

