Frente fria traz mudanças no tempo em Santa Catarina O domingo (2) será de sol e com temperaturas mais altas em todo a Santa Catarina. Porém, o tempo muda na tarde da segunda-feira (...

O domingo (2) será de sol e com temperaturas mais altas em todo a Santa Catarina. Porém, o tempo muda na tarde da segunda-feira (3) com a chegada de uma frente fria. O fenômeno traz a possibilidade de chuva para as regiões catarinenses. As temperaturas serão mais altas ao longo da semana.

