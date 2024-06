Gavião-de-cauda-curta resgatado em área urbana de SC

ND Mais |Do R7

Um gavião-de-cauda-curta foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar em Ipira, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A ave bateu no vidro de uma construção no bairro Dos Estudantes, na tarde de terça-feira (4).

