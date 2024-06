ND Mais |Do R7

Gilmar Dal Pozzo alcança feito histórico no Avaí Apenas uma vez desde o início do século 21 um treinador do Avaí alcançou cinco vitórias consecutivas assim que estreou pelo clube...

Alto contraste

A+

A-

Apenas uma vez desde o início do século 21 um treinador do Avaí alcançou cinco vitórias consecutivas assim que estreou pelo clube. O feito de Gilmar Dal Pozzo, que vive a série invicta na equipe, só aconteceu antes com Silas, em 2008, quando enfileirou cinco adversários no Campeonato Catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Gilmar Dal Pozzo iguala Silas e tem melhor início de um técnico do Avaí no século

• Para ficar no estilo: camisas e vestidos especiais

• Internacional divulga novas fotos da limpeza no Beira-Rio



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.