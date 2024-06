ND Mais |Do R7

Goleiro do Real Madrid falha em jogo da Eurocopa O goleiro Lunin, campeão com o Real Madrid da Liga dos Campeões 2023/24 falhou em dois gols sofridos pela sua seleção, a Ucrânia,...

O goleiro Lunin, campeão com o Real Madrid da Liga dos Campeões 2023/24 falhou em dois gols sofridos pela sua seleção, a Ucrânia, em estreia na Eurocopa diante da Romênia. As falhas do atleta foram amplamente divulgadas nas redes sociais e os internautas não perdoaram.

