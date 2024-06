ND Mais |Do R7

Goleiro 'fantástico' falha feio em vitória do Santos na Série B A vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Goiás, quarta-feira (19), pela Série B, contou com uma grande ajuda do goleiro Tadeu. O arqueiro...

A vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Goiás, quarta-feira (19), pela Série B, contou com uma grande ajuda do goleiro Tadeu. O arqueiro do time goiano engoliu um frango daqueles históricos.

