Grávida do RS viaja até SC para cirurgia inovadora em feto de 24 semanas Uma paciente grávida do Rio Grande do Sul viajou até Santa Catarina para conseguir fazer uma cirurgia de correção na coluna de um...

Uma paciente grávida do Rio Grande do Sul viajou até Santa Catarina para conseguir fazer uma cirurgia de correção na coluna de um feto de 24 semanas. Procedimento foi cancelado por conta das enchentes no RS.

