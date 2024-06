ND Mais |Do R7

Grupo Boca Livre adia apresentação em Florianópolis

Nossa agenda da semana sofreu uma baixa com o anúncio do adiamento do show do grupo Boca Livre que estava programado para sexta-feira em Florianópolis.

