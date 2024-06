ND Mais |Do R7

Haaland e Casemiro: parceria nos negócios no futebol espanhol A entrada de Casemiro como acionista e membro do Conselho de Administração do Marbella pode ser apenas o começo de mudanças significativas...

Alto contraste

A+

A-

A entrada de Casemiro como acionista e membro do Conselho de Administração do Marbella pode ser apenas o começo de mudanças significativas no clube já que Erling Haaland também demonstrou interesse em entrar no negócio segundo o "AS", da Espanha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Corpos de piloto e empresário mortos em queda de avião em SC são liberados após procuração

• Caminhão com fertilizantes tomba na cabeceira de ponte entre Chapecó e Arvoredo

• Haaland pode se tornar sócio de Casemiro em clube espanhol



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.