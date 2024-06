ND Mais |Do R7

Homem acusado de venda fraudulenta de terreno é preso na Palhoça

Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, a Polícia Civil prendeu 485 pessoas nos 89 municípios do Oeste de SC. A Difron (Diretoria de Polícia da Fronteira) apresentou os dados nesta quarta-feira (5) e registrou a redução de 22,2% no número de homicídios na região.

