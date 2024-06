ND Mais |Do R7

Homem de 28 anos fica em estado grave após acidente em Chapecó Um homem de 28 anos ficou em estado grave após uma colisão em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Conforme apuração do repórter...

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 28 anos ficou em estado grave após uma colisão em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Conforme apuração do repórter do Grupo ND, Marcos Lewe, o Motociclista sofreu acidente a 100 metros do trabalho. A colisão foi registrada na manhã desta quinta-feira (6).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Motociclista sofreu acidente a 100 metros do trabalho em Chapecó

• Domingo, todos os caminhos levam ao estádio da Ressacada; leia os motivos

• Incêndio atinge terreno com 30 casas em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.