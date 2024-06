ND Mais |Do R7

Homem é arremessado por 18 metros após ser atropelado na faixa de pedestre em Joinville Um homem ficou gravemente ferido após ser arremessado por cerca de 18 metros ao ser atropelado por um carro em Joinville, no Norte...

Um homem ficou gravemente ferido após ser arremessado por cerca de 18 metros ao ser atropelado por um carro em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu no bairro Costa e Silva, no início da tarde desta sexta-feira (14).

