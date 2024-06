Homem é condenado por contrabando de camarões

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi condenado a dois anos de prisão após contrabandear 12 toneladas de camarões oriundos da Argentina. A condenação foi realizada pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, situada no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Operação Lesa Pátria: PF cumpre 19 mandados em SC contra financiadores do 8 de janeiro

• Comandante fala das atividades da Polícia Ambiental na região de Joinville

• Porto de Itajaí já tem data prevista para ‘reinauguração’ da JBS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.