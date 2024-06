ND Mais |Do R7

Homem é encontrado morto na SC-443 em Sangão Um homem foi encontrado morto em uma via pública de Sangão, no Sul de Santa Catarina. O caso foi registrado na tarde de sábado (15...

Um homem foi encontrado morto em uma via pública de Sangão, no Sul de Santa Catarina. O caso foi registrado na tarde de sábado (15), no km 6,5 da SC-443. As autoridades suspeitam que a vítima tenha sido atropelada.

