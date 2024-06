ND Mais |Do R7

Homem é flagrado com 100 comprimidos de ecstasy em Itapema Um homem foi flagrado na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, com 100 comprimidos de ecstasy na tarde do último domingo...

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, com 100 comprimidos de ecstasy na tarde do último domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem já havia sido preso pelo mesmo motivo no início do ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Segunda vez no ano: homem é flagrado pela PRF em Itapema com 100 comprimidos de ecstasy

• Pedreiro ‘milagreiro’ salva casa de destruição com técnica rápida e barata

• VÍDEO: Preservativos, lenços umedecidos e o lixo que expõem a impunidade no Parque da Luz



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.