ND Mais

Com 53 kg de cocaína escondidos no veículo, um homem foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Garuva, no Norte de Santa Catarina, após fugir de fiscalização no Paraná.

