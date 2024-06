ND Mais |Do R7

Homem é preso suspeito de aterrorizar casal de idosos em assalto em Joinville Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (5) em Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina, por ser suspeito...

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (5) em Balneário Barra do Sul, no Norte de Santa Catarina, por ser suspeito de envolvimento no assalto a um casal de idosos em Joinville, ocorrido no último dia 27. Eles foram brutalmente espancados.

