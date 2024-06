ND Mais |Do R7

Idoso causa destruição ao acertar 8 motos no Mercado Público de Itajaí Um motorista idoso perdeu o controle do veículo e acertou em cheio cerca de 8 motos em frente ao Mercado Público de Itajaí, no Litoral...

Um motorista idoso perdeu o controle do veículo e acertou em cheio cerca de 8 motos em frente ao Mercado Público de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, no fim da manhã desta quinta-feira (13).

