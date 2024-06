ND Mais |Do R7

Indignação no Rio Vermelho: Obra de macrodrenagem paralisada gera transtornos para moradores O garçom Fábio Célio da Conceição, 42 anos, mora há mais de duas décadas no Rio Vermelho, Norte da Ilha, e sonha em ver as ruas do...

O garçom Fábio Célio da Conceição, 42 anos, mora há mais de duas décadas no Rio Vermelho, Norte da Ilha, e sonha em ver as ruas do bairro ganharem um sistema de drenagem que dê conta de escoar a água da chuva. Enquanto isso não acontece, toda vez que chove é um martírio para ele, a família e a comunidade.

