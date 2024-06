ND Mais |Do R7

Internacional x São Paulo em Criciúma: Prepare-se para as mudanças no trânsito! O Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, será palco de Internacional x São Paulo. A partida, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro...

Alto contraste

A+

A-

O Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, será palco de Internacional x São Paulo. A partida, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, ocorre às 20h desta quinta-feira (13). Em função do confronto, haverá mudanças no trânsito a fim de garantir segurança no entorno do Majestoso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Continuidade da UPA Sul de Florianópolis depende da demanda, diz Prefeitura

• Internacional x São Paulo em Criciúma provoca mudanças no trânsito; confira

• FOTOS: Veja o antes e depois dos principais pontos de Itajaí



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.