ND Mais |Do R7

Investimento milionário gera novos empregos em Laguna Com um investimento de R$ 50 milhões, a multinacional chinesa, Eikto, está ampliando as operações em Laguna, no Sul catarinense....

Alto contraste

A+

A-

Com um investimento de R$ 50 milhões, a multinacional chinesa, Eikto, está ampliando as operações em Laguna, no Sul catarinense. A segunda parte da expansão prevê a geração de 100 novos empregos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Multinacional investe R$ 50 milhões em unidade de Laguna e gera 100 novos empregos

• Políticos de SC enviam mensagens de apoio a vereador Gabrielzinho

• O que causa sarna humana, doença identificada em creche de Balneário Camboriú



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.