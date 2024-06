ND Mais |Do R7

Irmãos suspeitos de assassinatos em SC são identificados: um é preso e outro morre em confronto A Polícia Civil de Santa Catarina identificou os suspeitos de serem os autores do feminicídio ocorrido no início do mês em Criciúma...

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou os suspeitos de serem os autores do feminicídio ocorrido no início do mês em Criciúma, e do latrocínio de um taxista em Jaguaruna, no último domingo (16). Os dois irmãos, de 21 e 28 anos, tentaram fugir da abordagem policial. Um deles foi preso na segunda-feira (17) e o outro morreu durante um confronto com a polícia na manhã desta quarta-feira (19).

