Itajaí: O Berço da Náutica Nacional

A cada 10 barcos vendidos no Brasil, 7 saem de Itajaí. Se comparada as grandes metrópoles, nossa capital do Litoral Norte de Santa Catarina se torna uma pequena cidade com pouco mais de 223 mil habitantes, mas absolutamente relevante para a náutica mundial.

