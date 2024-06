ND Mais |Do R7

Jogador de futebol desaparecido é encontrado decapitado em mata em Goiás O corpo do jogador de futebol Thavisson Mendes, de 27 anos, foi encontrado decapitado e com sinais de violência em uma área de mata...

O corpo do jogador de futebol Thavisson Mendes, de 27 anos, foi encontrado decapitado e com sinais de violência em uma área de mata em Goiás. O jovem estava desde 4 de abril desaparecido, quando saiu de uma confraternização do time pelo qual jogava.

