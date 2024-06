ND Mais |Do R7

Jogo entre Internacional e São Paulo em Criciúma: o maior esquema de segurança já montado pela PM Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), os moradores do bairro Comerciário, no entorno do estádio Heriberto Hülse...

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), os moradores do bairro Comerciário, no entorno do estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, tem a rotina alterada. A preparação do sistema de segurança para o jogo entre Internacional e São Paulo, às 20h, é a maior já montada pela Polícia Militar local.

