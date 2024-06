Jorginho Mello e Adeliana Dal Pont marcam presença em reunião do PL em São José

ND Mais |Do R7

O Partido Liberal de São José promoverá nesta terça-feira (11) uma reunião com a presença do governador Jorginho Mello e com a pré-candidata a prefeita Adeliana Dal Pont.

