Jorginho Mello exonera quatro secretários em meio a movimentações políticas Em edição desta quarta-feira (05) do Diário Oficial do Estado, o governador Jorginho Mello (PL) exonerou quatro secretários estaduais...

Em edição desta quarta-feira (05) do Diário Oficial do Estado, o governador Jorginho Mello (PL) exonerou quatro secretários estaduais, que deixam o governo para disputa das eleições municipais deste ano. Normalmente, a publicação é feita no fim da tarde, mas excepcionalmente, saiu no início.

