Justiça Federal proíbe obras em projeto arquitetônico de Niemeyer em Florianópolis A Justiça Federal determinou a suspensão imediata de todas as obras em projeto de Niemeyer, eventualmente em execução no LIC (Lagoa...

A Justiça Federal determinou a suspensão imediata de todas as obras em projeto de Niemeyer, eventualmente em execução no LIC (Lagoa Iate Clube), em Florianópolis. A construção arquitetônica está em processo de tombamento pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

