Kate Middleton surpreende ao fazer sua primeira aparição pública após diagnóstico de câncer Após mais de seis meses sem nenhuma aparição pública, a Princesa do País de Gales, Kate Middleton, esteve presente no tradicional...

Após mais de seis meses sem nenhuma aparição pública, a Princesa do País de Gales, Kate Middleton, esteve presente no tradicional evento Trooping the Colour, neste sábado (15), em Londres, Inglaterra.

